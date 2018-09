Estate addio: alle 3.54 siamo entrati nell’autunno

Estate 2018 addio. Alle 3.54 di questa mattina, domenica 23 settembre, c’è stato l’equinozio e siamo entrati nell’autunno.

Un po’ di astronomia: l’equinozio è il momento in cui il sole si trova anno zenit dell’equatore della Terra. È l’istante preciso in cui varia la stagione e indica il giorno ( ce ne sono solo due in tutto l’anno) in cui il dì ha la stessa durata della notte ( anche se in concreto, per questione di rifrazione della luce, la parità di ore tra buio e luce si raggiungerà solo tra qualche giorno).

L’autunno durerà sino alle 22.23 del 22 dicembre quando entreremo nell’inverno