Giovani calciatori in ritiro a Brinzio

Questo weekend end le squadre del 2010 e 2011 del Torino Club di Gallarate stanno effettuando un ritiro di preparazione calcistica a Brinzio.

La meta è stata scelta per approfittare delle belle zone verdi che offrono le montagne del Campo dei Fiori, così da immergere i bambini nel pieno della natura e del suo territorio.

Gli allenamenti avvengono sul campo di calcio a ridosso dei boschi contornati dal massiccio del Campo dei Fiori con base di appoggio la struttura del Wild Land del Parco Regionale del Campo dei Fiori.

Il pernotto è avvenuto presso l’oratorio della Rasa e gli allenamenti continueranno poi per tutta la giornata di domenica.

«Grazie a Mr Delpini e Ferronato i bambini passeranno due giorni di allenamento diversi dalla solita routine del proprio campo di calcio e avranno la possibilità di vivere una bellissima esperienza di gruppo e divertimento – spiegano i preparatori atletici.

Un ringraziamento va alla Direzione del Parco Regionale del Campo dei Fiori, al Comune di Brinzio per la disponibilità dei campo di calcio, alla parrocchia della Rasa e ai Gruppi di Protezione Civile di Cantello e Busto Arsizio per il supporto logistico delle brandine per i bambini».