L’azienda gallaratese con Ronaldo come testimonial (in mutande)

È il volto sportivo più famoso del calcio mondiale, colpo stellare del calcio mercato della Juventus e, ora, anche testimonial della linea di intimo di un’azienda con sede di Gallarate.

Parliamo di Cristiano Ronaldo e di Yamamay che hanno appena concluso un accordo in esclusiva per una linea di intimo che, tra le altre cose, porterà l’immagine del calciatore in intimo in giro per l’Italia.

Il primo maxi cartellone di questa campagna è comparso a Gallarate, proprio dove ha sede l’azienda, in via Carlo Noè.