Pro Patria – Pistoiese, si gioca domenica

Corre veloce la Pro Patria, che con girone e calendari pubblicati, ha deciso di giocare il prima possibile.

La Lega aveva indicato la data di mercoledì 19 settembre per la prima di campionato, lasciando la possibilità alle società di potersi organizzare per giocare domenica 16 in anticipo.

Detto, fatto: la società biancoblu ha trovato l’accordo con la Pistoiese per giocare allo “Speroni” alle ore 16.30 di domenica.

La Pro Patria giocherà con il lutto al braccio per ricordare Gigi Salmerigo e ha chiesto di poter osservare un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio.

Per l’esordio di campionato di domenica ci si aspetta un’impennata negli abbonamenti, ancora fermi a poco meno di 300.