Rubavano corrente al condominio, coppia denunciata

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto di energia, una coppia di cittadini marocchini, residenti a Busto Arsizio, entrambi disocuppati e pregiudicati, 30enne lui, 40enne lei.

I duehanno realizzato un collegamento abusivo con filo elettrico al contatore Enel di un altro appartamento, utilizzando energia elettrica per la propria abitazione. Il danno economico complessivo è in fase di quantificazione.

I condomini dello stabile, ed i tecnici Enel intervenuti, si sono accorti dell’allaccio abusivo in quanto spesso la corrente elettrica di alcuni appartamenti “saltava” per sovraccarico, cioè superava i classici 3 kw, pur senza che vi fossero particolari elettrodomestici in uso nelle abitazioni.