Saronno lancia la Tre Valli Varesine

Squadra che vince non si cambia, così Saronno accoglie la Tre Valli con la formula delle prime due edizioni: stesso percorso, stesso entusiasmo e con la novità dell’arrivo tra il pacchetto degli sponsor di Saronno Servizi che sarà anche fisicamente presente alla partenza.

Il sindaco saronnese Alessandro Fagioli ha ribadito con forza la sua soddisfazione per la scelta di ospitare «il grande evento sportivo seguito sempre da tantissimi appassionati» rimarcando l’ormai solido legame della città dell’Amaretto e la corsa organizzata dalla Società Ciclistica “Alfredo Binda”: «Credo che questo sia dovuto anche all’accoglienza positiva che la società ha trovato nella nostra città dal punto di vista organizzativo e di questo ringrazio l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone e tutti i tecnici comunali».

Il patron della “Binda” Renzo Oldani ha rimarcato proprio l’entusiasmo della città degli amaretti: «Per noi la passione è importante, non siamo una ditta che deve produrre. Questa energia la troviamo a Saronno: ricordo le immagini della presenza dell’anno scorso con tutti i bimbi i piazza ad acclamare i ciclisti».

La corsa, che rispetto agli altri anni non sarà una “selezione” per le nazionali in vista dei mondiali, dato che la kermesse iridata si sta svolgendo in questi giorni a Innsbruck, vedrà comunque al via tanti campioni. I più attesi potrebbero essere Peter Sagar e Vincenzo Nibali.

Approfondisce il discorso sulla parte sportiva Renzo Oldani: «E’ con orgoglio che confermiamo 25 squadre al via, due in più rispetto alla scorsa edizione. La nostra Tre Valli è una gara dal respiro internazionale, sempre capace di rinnovarsi e apprezzata dai professionisti. Sono 5 i team che soggiorneranno a Saronno: l’Astana Pro Team, Groupama – FDJ, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Solutions Credits e Caja Rural – Seguros Rga con corridori di primordine».

Insomma Saronno, riprendendo il logo di quest’edizione ci mette il cuore tanto che il sindaco Alessandro Fagioli non esclude una crescita futura dell’impegno saronnese. Rispondendo alla domanda sul possibile arrivo della corsa a Saronno invece che a Varese il primo cittadino sottolinea molte criticità: «Troppi disagi legati ad una chiusura prolungata delle strade. Abbiamo però concluso l’accordo con la “Binda”: la Tre Valli resterà a Saronno fino al 2020».