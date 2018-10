Al GiustoiNperfetto i bambini svelano i segreti del borgo

Bambini come guide turistiche: questa domenica saranno i cittadini più giovani di Castello Cabiaglio a guidare avventori e curiosi lungo i vicoli e i cortili del borgo, per svelarne storie e gioielli. É l’iniziativa “Conosci Castello Cabiaglio, tra arte e natura” promossa all’interno della nuova edizione del mercatino del GiustoiNperfetto che sarà allestito nel centro del paese domenica 14 ottobre a partire dalle ore 10 del mattino con i suoi banchi di prodotti tipici, biologici e solidali.

Le speciali visite guidate a cura dei bambini partiranno dalle ore 14 dalla chiesa di Sant’Appiano mentre nella piazza principale il Gruppo genitori della Casa nel Bosco e i volontari di aps El Modernista di Varese allestiranno dei laboratori creativi deidicati ai bambini.

A partire dalle ore 15 il concerto itinerante della Multicolor band “Orto sociale” per i vicoli di Castello Cabiaglio e, a seguire, premiazione del concorso “Un dolce per Castello Cabiaglio”.

In caso di maltempo laboratori, musica e ristoro non sono garantiti.

Per maggiori informazioni mercatodelgiustoinperfetto@gmail.com.