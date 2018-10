Auto vandalizzate e brutti incontri nel parcheggio dei frontalieri

(immagine di repertorio)

Preoccupazione tra i lavoratori frontalieri che utilizzano un parcheggio nell’area adiacente l’Iper di via Peschiera, dove tra venerdì e oggi due auto sono state gravemente danneggiate da ignoti.

«Il parcheggio – come ci spiega Massimo, un nostro lettore che ha segnalato la situazione – è usato dai dipendenti della ditta Consitex di Mendrisio in accordo con il Comune di Varese, in quanto in tale azienda, per motivi logistici e di spazio, non è più possibile recarsi con la propria automobile. Ogni giorno, quindi, la mia compagna e molti altri suoi colleghi, posteggiano l’auto in questo posto per poi recarsi a lavoro con un bus messo a disposizione dall’azienda stessa».

Il parcheggio è utilizzato da una cinquantina di persone, suddivise in due turni.

Venerdì mattina un’auto è stata danneggiata in modo molto grave: «Rompendo i vetri, il cofano, la portiera, violando anche gli interni ed i documenti in essi contenuti – prosegue il racconto – Stamattina l’episodio di è ripetuto. A questo si aggiunge l’incontro poco piacevole che poteva avere risvolti drammatici fra la mia compagna, una sua collega ed un losco individuo alle 5 di mattina. Dopo aver lasciato l’auto, lungo la strada che porta alla fermata del bus sono state oggetto di attenzioni non gradite ed ostili e solo l’intervento provvidenziale di un collega ha evitato conseguenze più gravi».

«I due episodi – conclude Massimo – sono stati segnalati sia all’azienda Consitex che all’agenzia Mobalt, appaltatrice del trasporto. Probabilmente esisterà anche una denuncia presentata ai carabinieri da parte di chi si è trovato l’auto danneggiata».

Una situazione che allarma i frontalieri che utilizzano il parcheggio di via Peschiera, i quali sperano di trovare una sensibilità anche da parte degli enti coinvolti, in modo che tali episodi cessino al più presto.