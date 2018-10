Implantologia dentale a Varese: la mini-guida per una scelta valida e consapevole

Perdere uno o più denti comporta una serie di spiacevoli problemi, sia di natura funzionale che estetica. A tutto però c’è una soluzione! L’odontoiatria risponde ai casi di edentulismo con l’implantogia. Il ripristino della funzionalità della bocca avviene mediante l’inserimento di impianti dentali, molto più stabili ed efficaci rispetto alle tradizionali dentiere. Ma cosa c’è da sapere in merito? Abbiamo raccolto le domande più frequenti degli utenti e chiesto a medici professionisti del settore di rispondere.

Qual è il costo di un impianto dentale?

La risposta è: dipende. In Italia e nel mondo le aziende che producono impianti dentali sono centinaia, ognuna con la sua linea di prodotti. A seconda degli investimenti nella ricerca e sperimentazione clinica, della qualità dei materiali e delle tecnologie utilizzate cambia il prezzo dell’impianto dentale. Maggiori sono i costi su citati per le aziende più alto è il prezzo dell’impianto dentale. Al costo dei 3 elementi base (vite, moncone e corona) vanno ad aggiungersi quelli relativi all’intervento chirurgico. Cosa altro paga dunque il paziente?

1) La competenza e gli anni di esperienza nel settore del chirurgo

2) La possibilità di potersi sottoporre in sede ad una TAC 3D a basse radiazioni. Questa tecnologia permette un risultato finale migliore rispetto alla tradizionale radiografia in quanto dà una visione molto più accurata e precisa di tutta la bocca.

3) Il ricorso a tecniche di sedazione cosciente che permettono di sostenere l’intervento chirurgico senza provare dolore.

Orientativamente il prezzo per un impianto dentale va dai 1200 euro ad oltre i 2000 euro . I medici consigliano di stare attenti a soluzioni che abbiano prezzi nettamente inferiori rispetto a questa media. Basta cliccare su uno dei tanti annunci online che promettono trattamenti di implantologia a costi estremamente ridotti per rendersi ben presto conto che in realtà ci sono una serie di costi “nascosti” da sostenere. Cliniche che vantano prezzi stracciati a cui però il paziente deve aggiungere magari quello di un elemento base fondamentale, come la corona! Non cascate in queste offerte lowcost, soprattutto per preservare un organo così delicato come la bocca ed più in generale la vostra salute.

Si può inserire un impianto con poco osso?

Si. Grazie alle attuali tecniche implantologiche è possibile inserire un impianto anche nei casi di pazienti dotati di poco osso. Occorre una lunghezza minima di 5-6mm per inserire impianti corti, inclinati o zigomatici. Laddove le condizioni del paziente lo permettano e lo stesso sia disposto a sottoporsi ad un trattamento che richiede tempi più lunghi è possibile far ricorso alla tecnica di rigenerazione dell’osso naturale. Nota come GBR è una tecnica chirurgica che tramite l’utilizzo di materiale di riempimento e membrane permette la formazione di nuovo osso fino a 20 mm. In seguito alla stabilizzazione dell’osso, dopo circa 6/12 mesi, si procederà con il posizionamento degli impianti.

Quali sono le migliori soluzioni di implantologia dentale?

Attualmente esistono 3 tipologie di intervento: All-On-Four, All-On-Six e l’overdenture.

1) All-On-Four

Viene utilizzata nel caso di perdita totale dei denti in una o entrambe le arcate. Come suggerisce lo stesso nome, l’intervento chirurgico consiste nell’innesto di 4 impianti in zone diverse della mascella o della mandibola, viene preferita la zona in cui è presente maggiore quantità di osso. Su questi 4 impianti viene ancorata la protesi fissa, che si dimostra essere molto più stabile e resistente rispetto alle tradizionali protesi mobili. I risultati, sia funzionali che estetici sono ottimi. Per quanto concerne l’intervento chirurgico, grazie alle nuove pratiche seguite, è mini-invasivo. Non occorrono né tagli né punti di sutura ed il post-operatorio è facilmente sostenibile dal paziente. Il dolore può insorgere nel momento in cui svanisce l’effetto dell’anestesia o quando ci si risveglia dalla sedazione cosciente, nulla che non sia sopportabile con l’assunzione di un antidolorifico, ovviamente su consiglio medico. Va specificato che il dolore è comunque soggettivo, ci sono anche pazienti che dopo l’intervento non hanno provato alcun sintomo.

2) All-On-Six

Si tratta della tecnica su citata con l’unica differenza che gli impianti utilizzati sono 6.

3) Overdenture

Rispetto alle altre due tecniche implantologiche è sicuramente quella più economica ma anche la meno performante. La mancanza dei denti viene colmata con l’utilizzo di una protesi mobile, fissata a due o più impianti. In questo caso il paziente può rimuovere in completa autonomia la protesi. Rispetto alla classica dentiera è molto più comoda e stabile, non necessita di paste adesive per tenerla fissata ed ha una resa estetica migliore.

Scegliere cliniche estere per gli impianti conviene davvero?

Se siete alla ricerca di cliniche per gli impianti dentali sicuramente vi sarete imbattute in annunci pubblicitari di cliniche estere che promettono interventi in 24 ore e a prezzi stracciati. Il fenomeno è così diffuso che nel settore è stato coniato il termine “turismo dentale”.

Attualmente le nuove mete sono Croazia ed Albania. I prezzi sono nettamente inferiori rispetto alla media e recarsi all’estero potrebbe sembrare una scelta conveniente.

In realtà i dati dimostrano il contrario. Secondo i dati raccolti da Ispo (Istituto per studi sulla pubblica opinione) 4 italiani su 100 hanno preferito l’estero all’Italia per le proprie cure odontoiatriche e la metà si è pentita della decisione presa.

A fronte del risparmio hanno di fatto incontrato numerosi inconvenienti. In primis la mancanza di un’assistenza specialistica continua e la difficoltà di far fronte in tempi brevi a casi di urgenza improvvisa.

Nei casi di malpractice è spesso difficile ottenere un risarcimento. Le diverse esperienze raccolte hanno poi messo in luce un altro aspetto: i professionisti esteri a volte sembrano preferire una terapia estrattiva che precede l’inserimento degli impianti. Estraggono i denti ed inseriscono gli impianti nell’arco di 24 ore, lasciando fuori tutti quegli interventi che richiedono una compliance maggiore e tempi più lunghi. Ovviamente non è una prassi di “tutti” i professionisti esteri, tuttavia è un trend che si riscontra sovente.

Per tutti questi motivi è sempre consigliabile non cadere in offerte acchiappa-clienti, spesso truffaldine anche nel prezzo. È preferibile scegliere una clinica dentale o un professionista che analizzi il vostro caso con la dovuta attenzione, che sia in grado di indicarvi la soluzione migliore tenendo conto delle vostre esigenze e del vostro stato di salute, che continui a seguirvi nella fase post-operatoria e che sia facilmente raggiungibile.

Per ottenere i risultati migliori a chi bisogna affidarsi?

Quando si tratta della propria salute è bene scegliere i professionisti a cui rivolgersi con la massima attenzione per essere certi di non cadere nelle mani sbagliate e di fare così un investimento sicuro. Nei sei punti che seguono abbiamo sintetizzato gli aspetti salienti da valutare per condurvi alla scelta migliore.

1) L’esperienza: le parole non bastano! Occorre che sia comprovata da anni di pratica clinica.

2) Il curriculum del medico deve essere sempre verificabile anche online. Non è presente? Mancano le specializzazioni che vanta? State alla larga da personaggi simili e riprendete la vostra ricerca.

3) Un buon implantologo conosce le pratiche più innovative nel settore ed utilizza macchinari tecnologicamente avanzati. La parola d’ordine è aggiornamento costante.

4) Le opinioni degli altri pazienti. Sono utilissime per farsi un’idea della competenza e bravura del professionista.

5) Devono comunicarvi fin da subito quale dottore si occuperà del vostro intervento. Soltanto in questo modo potrete fare le dovute ricerche in merito ed essere certi che si tratti un valido professionista.

6) Devono sempre rilasciarvi il passaporto implantare. In questo documento vanno annotate tutte le informazioni in merito alla natura degli interventi effettuati, il materiale utilizzato, codice articolo e numero di lotto dell’impianto. Certifica la qualità dei materiali utilizzati e ne consente anche la rintracciabilità. Una vera e propria garanzia per il paziente.

Chi è il miglior professionista del settore?

È impossibile rispondere a questa domanda qualsiasi sia la città/regione di riferimento. Ciò che possiamo però fare per voi è indicarvi una lista di professionisti che rispondono alle caratteristiche che abbiamo esaminato precedentemente e che vantano un’esperienza comprovata di oltre 20 anni nel settore.

PROVINCIA DI VARESE

CLINICA DENTALE ODONTOBI: La clinica dentistica situata tra Varese e Novara.

Polo multi specialistico che vanta uno staff di medici dentisti e chirurghi ad altissima specializzazione, uno staff tecnico in costante aggiornamento che opera con l’ausilio delle più moderne attrezzature mediche e secondo le procedure più all’avanguardia.

Il centro dentistico OdontoBI è punto di riferimento per l’intero Nord Italia.

E’ possibile rivolgersi alla clinica per interventi di implantologia, estetica dentale, chirurgia orale, ortodonzia, pedodonzia, igiene orale, odontoiatria conservativa e molto altro.

PROVINCIA DI TREVISO

STUDIO DENTISTICO LORENZO FAVERO: professionalità, competenza, alta specializzazione.

Lo studio dentistico Favero, a Treviso, è gestito dal Prof. Lorenzo Favero, professore presso l’Università di Padova e docente in numerosi corsi d’Alta Specializzazione in diverse Università Italiane e Straniere.

Il prof. Favero è Specializzato in Ortognatodonzia, Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale.

Lo studio offre interventi ad altissima tecnologia, che lo rendono un centro pionieristico per l’odontoiatria e lo studio dell’armonia funzionale del viso.

PROVINCIA DI ROMA

STUDIO DENTISTICO DE SANCTIS: Tradizione e innovazione nel cuore di Roma

Lo studio dentistico De Sanctis opera a Roma, da oltre 40 anni. Il costante aggiornamento unito alla sapienza dettata dalla pluriennale esperienza, rendono il centro dentistico De Sanctis un punto di riferimento per tutti i pazienti che desiderano interventi di qualità, efficaci e duraturi nel tempo.

Lo studio si avvale delle più moderne attrezzature ed è specializzato in implantologia, estetica dentale, pedodonzia, ortodonzia invisibile, odontoiatria conservativa, chirurgia orale e molto altro.

PROVINCIA DI NAPOLI

STUDIO DENTISTICO LEONE : A Napoli, avere un sorriso perfetto è possibile

Lo studio dentistico del Dott. Leone, a Napoli, è punto di riferimento per qualsiasi tipologia di intervento, anche la più complessa.

L’altissima specializzazione, il costante aggiornamento, l’utilizzo degli ultimi ritrovati tecnologici a servizio dell’odontoiatria, sono alla base della grande competenza riscontrabile nello staff medico e tecnico dello studio.

E’ possibile rivolgersi al centro dentistico Leone per richiedere interventi di odontoiatria, chirurgia orale, pedodonzia, ortodonzia invisibile, gnatologia, implantologia e altro.

PROVINCIA DI BARI

DEODATO: a Bari la tecnologia e la competenza operano insieme a favore del sorriso.

Lo studio dentistico Deodato, a Bari, ha come obiettivo primario quello di offrire piani odontoiatrici risolutivi e duraturi, a costi contenuti, pur garantendo altissimi standard qualitativi e tecnologici.

Migliorare la vita dei pazienti è il fine del lavoro del dott. Deodato e della sua squadra.