Lucia Uva e Alberto Biggioggero rinviati a giudizio per diffamazione

Il giudice per l’udienza preliminare di Varese ha rinviato a giudizio per diffamazione Lucia Uva, Alberto Biggiogero (già in carcere per l’omicidio del padre Ferruccio) e alcuni giornalisti che trattarono il caso della morte dell’operaio varesino avvenuto nel 2008.

Il processo dovrà accertare se quanto trasmesso nel corso di una trasmissione da un’emittente televisiva nazionale – La7 – e quanto pubblicato da un sito internet di informazione sia stato diffamatorio nei riguardi dei sei poliziotti e due carabinieri finiti a processo (e assolti nei primi due gradi di giudizio) per la morte di Giuseppe Uva.

Alberto Biggiogero e Lucia Uva in questo contesto avrebbero pronunciato frasi ritenute diffamatorie da poliziotti e carabinieri. La data fissata per l’udienza è il 4 aprile 2019.