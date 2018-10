Sportello lavoro: venticinque le richieste raccolte

Sono 25 i residenti di Comerio in difficoltà che si sono rivolti allo sportello lavoro del Comune.

Lo rivela il sindaco Silvio Aimetti: « Lo sportello lavoro è interamente finanziato con fondi ottenuti dal progetto di accoglienza per i richiedenti asilo» sottolinea il primo cittadino che investe i proventi dall’occupazione di una casa di proprietà da parte di gruppi di migranti.

Lo sportello, attivato qualche mese fa, è aperto tutti i martedì pomeriggio dalle 14 alle 17: «Devo ammettere che non è semplice in questo momento trovare lavoro per alcune Persone ma investiremo ulteriori risorse per aiutare chi in questo momento fa fatica».