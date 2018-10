A teatro debutta la stagione Lirico-Sinfonica

Una nuova scommessa per il Teatro Openjobmetis di Varese che amplia il suo cartellone con la Stagione Lirico Sinfonica. Quattro appuntamenti che vanno ad intervallarsi ad un programma già ampio e che rappresentano una vera novità.

«E’ un progetto ambizioso – spiega Filippo De Sanctis, direttore del teatro -. In passato abbiamo fatto diversi tentativi e il pubblico ha risposto molto bene. Oggi presentiamo un progetto concreto, realizzato grazie a importanti collaborazioni. L’incontro con la regista Serena Nardi ha segnato la svolta nelle nostre decisioni per il futuro, assistendo alla messa in scena di “Suor Angelica” alla Basilica di San Vittore abbiamo capito che sarebbe stato possibile produrre una produzione tutta varesina ma anche altri spettacoli».

In cartellone si trovano quindi quattro spettacoli, uno dei quali è una produzione varesina a cura di Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro. «Durante l’estate, grazie a “Varese Estense Festival”, abbiamo potuto testare l’interesse del pubblico verso la lirica – spiega Serena Nardi -; l’esperienza è stata positiva e abbiamo deciso di proporre uno spettacolo anche durante la stagione invernale. Saremo in scena con il “Don Giovanni”».

L’appuntamento è per il 10 marzo e vedrà sul palcoscenico attori, musicisti e cantanti varesini, «Una produzione che vedrà il coinvolgimento dell’Orchestra del Sacro Monte Città di Varese, diretta da Roberto Bianchi e che verrà ampliata con altri elementi del Teatro Della Scala – spiega la regista Srena Nardi –. Inoltre, coinvolgeremo alcuni studenti: in particolare quelli del Liceo Musicale che parteciperanno alle prove, quelli dell’Accademia Europea Villa Bossi e allo spettacolo e quelli del Liceo Artistico per gli allestimenti e la realizzazione dei costumi».

Una grande produzione che permetterà anche di scoprire talenti varesini, come quello del soprano Mariachiara Cavinato: «Sono felice di potermi finalmente esibire nella mia città. Ho girato e lavorato molto in altre città e Paesi ma per noi musicisti avere un’occasione come questa è fondamentale».

Altro partner di questa rassegna è AsLiCo del Teatro Sociale di Como. Realtà consolidata da anni e presentata da Barbara Minghetti, direttrice artistica del Teatro di Como. AsLiCo arriva a Varese con due spettacoli ma anche un progetto di diversi mesi nelle scuole varesine “già sold out”. Alla base c’è un’idea semplice ma importante: coinvolgere i giovani e fargli conoscere l’opera lirica.

«Portare una stagione lirica a teatro è un’atto di coraggio e noi che lavoriamo in questo mondo lo sappiamo – ha spiegato Barbara Minghetti- . Portiamo in scena due spettacoli, uno dei quali vedrà la partecipazione attiva degli alunni delle scuole che tutto l’anno vengono accompagnati in un percorso di educazione alla lirica. Sono spettacoli per tutta la famiglia».

Appuntamenti per martedì 9 aprile con “L’Elisir dell’Amore. I tuoi baci sono un filtro” con la drammaturgia musicale di Federica Falasconi e la regia di Davide Marrachelli e domenica 28 aprile con “L’Elisir D’Amore. Una fabbrica di idee” e dedicato alle famiglie.

Ad aprire la stagione sarà invece domenica 28 ottobre, alle 17,30, l’Orchestra del Conservatorio reale di Bruxelles, diretta da Sir Roger Norrington, «Questa stagione è un punto di arrivo dopo dieci anni di lavoro e di rapporti con i grandi conservatori internazionali – ha spiegato Guido Bossi dell’Accademia Europea Villa Bossi -. Siamo partner di questa rassegna con grande entusiasmo e con la voglia di credere in un progetto nuovo che può dare spazio ai giovani musicisti. Speriamo che il pubblico la accolga nel migliore dei modi, così da poterne poi fare altre edizioni».

Per tutte le informazioni, sito ufficiale del Teatro di Varese.