Timidi segnali d’autunno, poi torna il sole

L’autunno vero continua a farsi attendere anche se, già a partire da oggi, si assiste ad un cambiamento delle condizioni climatiche sulla parte occidentale d’Italia. Anche la Lombardia e la provincia di Varese saranno interessate da una perturbazione che porterà un po’ di pioggia.

Correnti umide meridionali inizieranno da questa sera, mercoledì, a portare maggiore nuvolosità e piogge. Venerdì il rinforzo di un’area anticiclonica dal Mediterraneo all’Europa centro-orientale porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Giovedì cambiamento più deciso con molte nuvole accompagnate da precipitazioni diffuse, più insistenti sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale con limite neve attorno a 2800m e temperature che inizieranno a calare nei valori massimi attorno ai 20 gradi giovedì. Piogge rare o assenti sulla pianura tra Cremonese e Mantovano.

Spingendosi un poì più in là con le previsioni, il Centro geofisico prevede un ritorno al tempo soleggiatogià dalla mattina inoltrata di venerdì. Sabato 13 ottobre tempo ben soleggiato in giornata. Qualche nuvola in più la sera a ridosso dei rilievi ma asciutto o solo poche gocce. Domenica 14 ottobre: bel tempo diffuso mite autunnale con qualche nuvola in dissolvimento al mattino