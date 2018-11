Acquedotto, si cambia: da Cos si passa ad Alfa

Dal mese di ottobre l’acquedotto comunale di Castiglione Olona è passato alla gestione di Alfa srl e il precedente gestore Castiglione Olona Servizi, lo ha comunicato con una lettera a tutta la cittadinanza.

“Cari castiglionesi, per oltre dieci anni la Castiglione Olona Servizi Srl (COS) ha portato l’acqua nelle vostre case, cercando di fare sempre il meglio anche quando si è trovata ad affrontare emergenze e momenti di difficoltà – scrive l’avvocato Cristiano Filieri, presidente di Cos srl – Adesso siamo di fronte ad un importante cambiamento poiché non sarà più Cos a gestire l’acquedotto comunale ed il servizio idrico ma la società Alfa srl di cui il Comune di Castiglione è socio insieme agli altri Comuni della provincia di Varese. Non si tratta quindi di una privatizzazione, bensì di una gestione provinciale dell’intero servizio idrico integrato.

Con il mese di ottobre il subentro nella gestione da parte di Alfa srl è diventato effettivo e pertanto per ogni questione relativa al servizio idrico sorta dopo il 1° ottobre 2018 (ad esempio attivazione, voltura, cessazione di nuovi contratti, istallazione o sostituzione di nuovi contatori, nuovi allacciamenti, segnalazioni guasti e perdite, pagamento, stampa, riemissione bollette ecc.) sarà necessario rivolgersi al nuovo gestore.

Al fine di ridurre al minimo il disagio per l’utente, il nostro personale sarà comunque disponibile per fornire ogni informazione necessaria presso i nostri uffici o al numero di telefono 0331 858974. Continueremo ad essere presenti sul territorio con la nostra Farmacia comunale, con la gestione del Castello di Monteruzzo e dei cimiteri di Castiglione Olona e Gornate Superiore”.

Per informazioni e contatti: Castello di Monteruzzo (0331 858974 – 858740), Farmacia comunale (0331 861049) Segnalazioni cimitero (0331 858974) www.castiglioneolonaservizi.com