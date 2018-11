Al Midec una giornata contro la violenza sulle donne

E’ in programma per domenica 25 novembre, dalle ore 11,00, al MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Cerro, in collaborazione con la Biblioteca Antonia Pozzi di Laveno Mombello – “La giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne”.

Un invito ad una riflessione collettiva, ad una commemorazione delle vittime e ad un risveglio della coscienza vigile e critica, con l’adesione alla campagna Scarpe Rosse-Non una di meno: per l’occasione ci sarà la presentazione di manufatti in ceramica e letture di brani tratti da memorie ed autobiografie di autrici che hanno esperito o raccontano la condizione vessatoria del genere femminile che, ancora oggi, anche nel mondo occidentale, soffre per discriminazione ed atti di aggressione di retaggio patriarcale e di violenze domestiche, nonché brutalità, aggressioni e stupri da uomini conosciuti o sconosciuti.

Una donna su tre, nel corso della vita, avrà un’esperienza di violenza fisica o psicologica. Accade in ogni parte del mondo, in tempo di guerra o di pace. Nel comunicato diffuso per l’occasione si informa inoltre: “A casa, a scuola, al lavoro, per strada, su internet o in un campo rifugiati. La violenza sulle donne è ancora oggi “normalizzata” e d “impunita”, afferma l’Onu, giusto continuare a discuterne e ricordare la necessità di un’emancipazione socio-culturale, di una vincita storica di sicurezza e diritto per ogni essere umano. Nella giornata del 25 novembre, che nessuna sia dimenticata.”