Dove c’è gusto c’è El Primero

A Origgio il ristorante El Primero offre ai suoi ospiti la possibilità di degustare la vera carne uruguayana proponendo un menù d’eccellenza corredato da carni scelte di prima qualità e piatti tipici della tradizione culinaria dell’Uruguay.

Aperto dalle 6.30 alle 9.30 del mattino per gustose colazioni e da martedì a domenica dalle 12 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30 (chiuso il lunedì e il sabato a pranzo), El Primero può ospitare dai 60 ai 100 coperti e accetta tutti i tipi di pagamento tranne quelli con carta Amenican Express.

Ma iniziamo subito a scoprire quali specialità propone il ristorante che è anche stato citato nella prestigiosa Guida Michelin 2019.

– Chi siete e come mai avete deciso di dedicarvi alla ristorazione?

E’ iniziato con l’acquisto del padiglione Uruguay presente ad Expo 2015 per aprire il primo ristorante Uruguayano in Italia.

– Che tipo di cucina fate?

Uruguayana con carne 100% Uruguay e altre specialità del Paese.

– Qual è il vostro piatto forte? E quello più gettonato?

Carne alla griglia.

– Ci date la ricetta?

La ricetta sta nell’ottima carne del Paese.

– Il piatto perfetto per questa stagione? Quale consigliate tra le proposte del vostro menù?

Guiso, primo piatto caldo.

– Cosa non può mancare nella vostra cucina?

Carne, carne, carne.

– Avete un prezzo fisso a pranzo?

Sì, a partire da 10 euro.

– Perché scegliere voi?

Perché è El Primero, il primo e unico ristorante Uruguayano in Italia.

– Tre parole per descrivere il vostro ristorante

Griglia, vino, dulce de leche.

Ulteriori informazioni

Indirizzo: Largo Boccioni 3, Origgio (Va)

Tel.: 393 8848423

Email: elprimero@elprimero.it

Sito internet

Pagina Facebook

Pagina Instagram