Mercatino di Natale, la Pro Loco cerca espositori

Il mercatino natalizio di Azzate, giunto alla sesta edizione, ed è alla ricerca di nuovi espositori. L’evento che porterà nel paese la magica atmosfera natalizia, è previsto per domenica 9 dicembre in via Piave, tra la pesa, il parco comunale e la chiesa di San Rocco.

Per l’occasione, la Pro Loco di Azzate è alla ricerca di nuovi hobbisti e produttori artigianali interessati ad essere inseriti come espositori per il mercatino a tema natalizio.

Per partecipare è possibile compilare, entro il 30 novembre, l’apposito modulo presente sul sito della pro loco di Azzate.