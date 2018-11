Musica in Comune per la festa di santa Cecila

Si è celebrata la festa di Santa Cecilia patrona dei musicisti e della “Musica Cittadina”, l’istituzione musicale della città di Luino che celebra quest’anno i 180 anni dalla nascita.

«Ringrazio la Musica Cittadina per aver rinnovato anche quest’anno la tradizione di venire in Comune dopo la Santa Messa per la festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti . – commenta il Sindaco Andrea Pellicini – Sono rimasto affascinato dalla storia di questa Santa, una nobile romana che seppe dedicare la sua vita anche alla musica. Un ringraziamento, quindi, ai componenti della Musica Cittadina a nome di Luino e di tutta la sua comunità».

Anche il Presidente Todeschini ha espresso la sua soddisfazione di aver onorato anche quest’anno la memoria della Santa anche con una visita al Comune, un “passaggio istituzionale e d’amicizia”.

L’importante anniversario sarà celebrato con un bellissimo concerto che verrà proposto il 30 novembre prossimo. Per questa ricorrenza, la manifestazione che avrà luogo venerdì sera al teatro sociale alle 21 è ispirata ai principi sociali della Musica Cittadina, quale divulgatrice della cultura musicale, con un riguardo particolare alle giovani generazioni.

Il concerto, infatti, offrirà agli appassionati un articolato programma nel quale spicca la nota Fiaba Musicale (non solo per bambini) di “Pierino e il lupo” Di S.Prokofiev, oltre ad un intervento commemorativo per il centenario della fine della Grande guerra, con la partecipazione corale degli alunni delle nostre Scuole di Creva, nonché la partecipazione dei piccoli Allievi della Scuola della Musica Cittadina stessa che eseguiranno il brano dei Pink Floyd “The Wall”, scelto per i riferimenti alla “Pace”. Come è tradizione la partecipazione al Concerto. La Direzione è affidata al M.tro Fabrizio Rocca, coadiuvato dal V.M.tro Domenico Campagnani.