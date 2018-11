Nei luoghi della Resistenza accompagnati dagli scrittori

“Paesaggi della Resistenza” è un bel volume fotografico firmato da Enzo R. Laforgia e da Carlo Meazza. Giovedì 15 novembre, alle 18, sarà presentato alla Biblioteca Civica di Varese, in via Sacco.

Il volume è un viaggio in tre regioni protagoniste nella lotta di Liberazione, seguendo il filo della memoria rappresentato da tre scrittori, da tre opere: la Liguria dell’interno – tra i boschi e i brulli crinali – viene ripercorsa seguendo Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, le Langhe del Basso Piemonte viste attraverso Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio e infine il Vicentino, l’altopiano di Asiago e le foreste del Canale del Brenta sulle tracce dei Piccoli maestri di Luigi Meneghello.

È un doppio sguardo – quello fotografico di Carlo Meazza e quello dei testi di Laforgia – che restituisce una Resistenza umana e lontana da ogni retorica, come è quella raccontata nei tre romanzi. Che sono sì dei monumenti in senso proprio – qualcosa che rimane nella memoria collettiva, a differenza di altri testi celebrativi – ma sono anche romanzi frutto di tre esperienze personali. Il tono dei romanzi è differente (dall’ineluttabile tragicità del Partigiano Johnny al «romanzo scanzonato» di Meneghello), a unirli c’è una poetica antiretorica, che fece sì che tutte e tre le opere fossero aspramente accolte dalla critica del tempo. E a unirli c’è anche il valore fortissimo del paesaggio, quasi un altro personaggio: nel libro gli elementi paesaggistici vengono isolati e tessuti insieme da Laforgia e restituiti in pieno dall’intenso bianco e nero di Meazza, attento al cambiare delle stagioni e a cogliere lo spirito profondo dei luoghi (pochissime le immagini di monumenti o lapidi, mentre inquadrature lontane dalla modernità, che sanno riportare all’atmosfera di settant’anni fa, al ’44-’45).

Il volume è edito da Pubblinova Edizioni Negri. Laforgia e Meazza lo presenteranno giovedì edificio 15 novembre alla Biblioteca civica di Varese, alle 18. Interverranno anche il sindaco di Varese Davide Galimberti ed Ester De Tomasi, presidente Anpi di Varese.