Pioggia e cielo grigio, il lago “sorvegliato speciale”

Cielo grigio e piogge localmente intense ci accompagneranno per tutto il fine settimana. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino mostrano una vasta area di bassa pressione sul Nord Atlantico che sospingerà nuvole con piogge intermittenti su Piemonte e Lombardia occidentale fino a lunedì. La provenienza meridionale delle masse d’aria mantiene il clima mite di queste giornate di autunno.

Sorvegliato speciale rimane il Verbano che è esondato nei lidi più bassi ma il cui livello sta registrando un calo di mezzo centimetro all’ora.

Nel dettaglio, nella giornata di oggi il cielo rimarrà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse su Piemonte e Lombardia occidentale. Attenzione alla visibilità ridotta per foschia. Anche la giornata di sabato sarà molto nuvolosa o coperta con piogge dal pomeriggio, in possibile accentuazione in serata su Ossola e Verbano. Al mattino un po’ di sole sulla Lombardia orientale e Valtellina. Nuvole e cielo grigio rimarranno anche domenica con piogge al mattino, localmente moderate su Ossola, Ticino, Verbano e Lario.