Rescaldina premiata come Comune Riciclone

Il Comune di Rescaldina è stato premiato oggi a Palazzo Reale di Milano durante l’Ecoforum Rifiuti organizzato da Legambiente in collaborazione con l’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di Arpa Lombardia ed insignito del titolo di “Comune Riciclone” per la Lombardia. Il concorso è la delinazione regionale dell’edizione nazionale 2018.

Potevano accedere al titolo i Comuni Rifiuti Free che nel 2017 sono stati in grado di superare il 65% di raccolta differenziata e di ridurre sotto i 75 kg per abitante il residuo secco indifferenziato, ovvero tutto ciò che non può essere allo stato attuale riciclato.

Il Comune di Rescaldina si è distinto per i numeri raggiunti nell’ultimo anno ed è riuscito a posizionarsi, rispetto ai Comuni aderenti all’iniziativa, al 60° posto tra tutti i Comuni della Lombardia, al 26° posto tra i Comuni lombardi tra i 5.000 e i 15.000 abitanti e al 12° posto tra tutti i Comuni della provincia di Milano.

Nel 2010 il Comune di Rescaldina si trovava solo al 231° posto in Lombardia e ha visto migliorare la propria posizione (26° posto nel 2018) grazie alle scelte coraggiose dell’Amministrazione comunale targata Vivere Rescaldina e guidata dal sindaco Michele Cattaneo e dall’assessore ai lavori pubblici e all’igiene urbana Daniel Schiesaro.

Il commento del Vicesindaco e assessore Daniel Schiesaro: “Sapevamo di essere un Comune Riciclone fin da giugno perchè eravamo già stati premiati a Roma nell’edizione nazionale. Essere stati premiati anche nella nostra Regione ripaga ulteriormente per anni di impegni, sacrifici e dedizione per ideare, organizzare e realizzare sul nostro territorio un ciclo virtuoso e sostenibile di gestione dei rifiuti. Ho ritirato io il premio, ma con me erano moralmente presenti tutti i cittadini rescaldinesi che non hanno mai smesso di credere che il mondo si possa cambiare a partire dai piccoli-grandi gesti virtuosi quotidiani. Il premio e il ringraziamento più grande va a loro!”.

Così il sindaco Michele Cattaneo: “Sono contentissimo per questo ulteriore premio, che certifica positivamente il programma politico e le scelte amministrative di Vivere Rescaldina. Sono orgoglioso sia del grande lavoro svolto dal mio Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e igiene urbana Daniel Schiesaro, sia del grande spirito ambientale dei miei concittadini. Il ringraziamento più grande infatti va proprio ai cittadini virtuosi che quotidianamente si impegnano nel fare bene la raccolta differenziata. Nei prossimi mesi verranno organizzati dei nuovi incontri pubblici per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e fare formazione per una corretta differenziazione dei materiali; durante questi incontri verranno altresì premiati i cittadini che si sono distinti con azioni virtuose in ambito ambientale. L’obiettivo, infatti, è continuare a migliorare! Vogliamo mantenere Rescaldina su alti standard ambientali e per farlo avremo bisogno di sanzioni per chi non rispetta le regole e di maggiore formazione e sensibilizzazione per chi invece vuole contribuire a costruire un mondo migliore!”