Truffe: anziani più sicuri con i consigli dei Carabinieri

Un caffè e tanti buoni consigli da parte di un super esperto per difendersi da truffe ed episodi spiacevoli in cui possono incorrere tutti, ma in modo particolare le persone anziane.

L’iniziativa è del Gruppo Alpini di Induno Olona che sabato 1° dicembre organizza un incontro sul tema “Stop alle truffe agli anziani” con la partecipazione del capitano Marco Currao, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Varese.

L’appuntamento è per le ore 17 nella sede degli Alpini di Induno Olona, in via Croci 23.

L’iniziativa, che si concluderà con un aperitivo offerto dagli Alpuni, è aperta a tutti.