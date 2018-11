Tutti in fila per un giro sulla mongolfiera di Iper

Impossibile non notarla passando dalla tangenziale di via Peschiera: una grande mongolfiera arancione che si alza in volo nei pressi del parcheggio del supermercato Iper.

Si tratta dell’evento conclusivo del programma di festeggiamenti per l’anniversario di Iper Varese, che quest’anno ha spento 30 candeline.

Sabato 17 e domenica 18 novembre nei pressi del parcheggio sterrato adiacente al centro commerciale si può trovare la mongolfiera che effettuerà gratuitamente voli frenati dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 aperti alla partecipazione del pubblico.

Non è necessaria la prenotazione e chiunque lo vorrà potrà fare un volo di mongolfiera a 27 metri d’altezza. L’Iper si trova a Varese in viale Belforte 315.