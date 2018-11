Un fiore “virtuale” per sostenere i bimbi affetti da autismo

Un fiore che vale 32.000 euro. È quanto ha raccolto la Fondazione Piatti con la campagna di vendita dei fiori per sostenere i bimbi e le famiglie affette da autismo.

«Un mese fa, stava per concludersi l’evento di piazza dedicato a Gabriele e tanti bambini con autismo. Grazie a tante persone che hanno acquistato il fiore per l’autismo, questi bambini insieme alle loro famiglie possono credere in un futuro migliore» commenta la Fondazione.

«Sono 150 i bambini con autismo che si affidano a Fondazione Piatti e a loro offriamo accoglienza, cura, interventi mirati, garantendo per ognuno un’attenzione che va molto al di là di quello che prevede la sanità pubblica».

I fiori sono finiti ma la campagna solidale non si ferma: è ora possibile acquistare “fiori virtuali”, ornamenti digitali che avranno, però, lo stesso fine reale e concreto a sostegno dell’autismo.

Per acquistare un fiore virtuale clicca qui