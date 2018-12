Asilo Infantile “Domenico Sartorio”

Via V. Veneto 15, Montegrino Valtravaglia

Numero di telefono: 0332 589975

Indirizzo email: info@asilosartorio.it

Sito web: www.asilosartorio.it

Tipologia di scuola:Privata paritaria

Orario di apertura: 9 – 16

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: catering

Giardino: sì

Sezione estiva: no

Breve descrizione dell’offerta formativa

L’Asilo infantile “Domenico Sartorio” si trova a Montegrino Valtravaglia, in Via Vittorio Veneto n° 7, ai piedi della scalinata che conduce al Municipio. Oltre alla Sezione Materna, che accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni, è attiva la Sezione Primavera, dedicata ai bambini più piccoli (dai 2 anni).

Gli spazi, ampi e luminosi, sono organizzati funzionalmente in modo che il bambino possa progredire nella conquista delle autonomie, maturare nella dimensione affettivo–relazionale, socializzare con i coetanei imparando a valorizzare la diversità, dedicarsi ad attività di gioco libero e strutturato, sviluppare competenze grazie ad attività di laboratorio. Tutti gli arredi e gli spazi adibiti alle cure di routine (mangiare, dormire, armadietti per riporre le cose di proprietà dei bambini) compresi quelli necessari per riporre il materiale didattico hanno caratteristiche di funzionalità, sicurezza, igiene, gradevolezza estetica, significatività educativa, accessibilità e varietà.

Le insegnanti e l’educatrice in servizio sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa inerente i servizi alla prima infanzia e si impegnano a seguire corsi di aggiornamento specifici.

Durante l’Anno Scolastico, numerose sono le attività di laboratorio, le escursioni nella natura e le visite didattico-educative nelle zone circostanti. Corsi di attività motoria, di musica, di inglese, di yoga (attivati di anno in anno) completano l’offerta formativa.

Alcune informazioni pratiche:Alla Sezione Primavera sono ammessi i bambini dai 2 ai 3 anni compiuti. Alla Scuola dell’Infanzia i bambini dai 3 anni, compiuti entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Le iscrizioni si ricevono presso la Scuola entro il mese di febbraio.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

I costi indicati sono relativi all’Anno Scolastico 2018/19.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 102,00€ comprensiva di assicurazione, libretti didattici e marca da bollo, da corrispondere al momento dell’iscrizione.

SEZIONE MATERNA

– Retta Annuale da corrispondere entro il 30.09: 1400.00€

– Retta Mensile (settembre-maggio) entro il 10 del mesedi frequenza: 155.00€

– Retta mensile PART TIME (solo 2 posti garantiti):100.00€

SEZIONE PRIMAVERA

– Retta Annuale da corrispondere entro il 30.09: 2000.00€

– Retta Mensile (settembre-maggio) entro il 10 del mesedi frequenza: 222.00€

– Retta mensile PART TIME (solo 2 posti garantiti) 133.00€

ALTRI SERVIZI:

– Buono Pasto, da consegnarsi debitamente compilato con nome ecognome del bambino e data ogni mattina all’arrivo ascuola: 4.00€

– Pre-Asilo (dalle 7.30 alle 9.00): 30.00€

– Post-Asilo (dalle 16.00 alle 17.30) 30.00€

– Pre+Post Asilo: 50.00€

– Servizio “extra” inteso come saltuaria presenza al pre/post asilo: 10.00€

COSTI AMMINISTRATIVI:

– Marca da bollo su ricevuta di incasso: 2.00€

In caso di iscrizione di un fratello/sorella presso la nostra struttura, verrà concesso uno sconto pari al 20% sulla retta del secondo bambino iscritto/frequentante (primo figlio iscritto paga quota retta piena, secondo figlio iscritto ottiene il 20% di riduzione sulla retta in applicazione).

La quota diiscrizione di 102.00€ sarà invece interamente dovuta anche per il secondo figlio iscritto.

I servizi facoltativi di pre e post asilo sono da corrispondere per intero.