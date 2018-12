Auto troppo veloci, tornano dossi e autovelox. “Ma secondo le regole”

Nella periferia di via Rossini le auto non corrono troppo, la in via 25 Aprile e in via Roma decisamente sì. Mentre troppe sono le auto sprovviste di revisione.

Parte da questi numeri la riflessione del Comune di Casorate Sempione sulla sicurezza stradale, tema delicato in paese viste le infinite polemiche sugli autovelox sul Sempione.

«I dati ci sono stati forniti in questi giorni e sono piuttosto significativi» dice il sindaco Dimitri Cassani. In via 25 Aprile, il 15 novembre, sono passati 4437 veicoli e di questi quasi il 10%, 430, viaggiavano oltre 60 Km/h: al 22 novembre peggio ancora: su 3637 veicoli, 512 viaggiavano oltre 60 Km/h. In Via Rossini la rilevazione risale al 20 novembre e qui i dati sono più positivi: su 359 veicoli, nessuno è stato “pizzicato” sopra i 50 Km/h. In via Roma, monitoraggio, al 4 dicembre, da centro a periferia sono passati 2044 veicoli, di cui 89 viaggiavano oltre 60 Km/h e 467 tra 50 e 60 Km/h. Mentre in senso opposto, dalla periferia verso il centro, su 2305 veicoli 61 viaggiavano oltre 60 Km/h e 500 tra 50 e 60 km/h.

Altro capitolo, le condizioni dei veicoli: la verifica delle revisioni e assicurazioni ha mostrato che in una settimana sono stati 150-200 passaggi di veicoli sprovvisti di revisione e 20/25 con assicurazione scaduta (si parla di passaggi, ma può essere che si tratti di più passaggi dello stesso veicolo non in regola). I dati parlano da soli e fotografano una situazione critica ancorché differente, per revisioni ed assicurazioni è pericolosa in caso di sinistro, mentre per gli eccessi di velocità, rappresenta un pericolo immediato per chi circola sulle strade» continua il sindaco.

«Abbiamo dato mandato al responsabile della Polizia Locale perché metta in atto adeguate soluzioni per contrastare il fenomeno, chiedendo di effettuare gli accertamenti». E qui Cassani sottolinea «nel totale rispetto delle procedure previste da CdS», quasi a prevenire polemiche sul confronto con il passato (lo stesso Cassani, da consigliere di minoranza, era stato infatti molto critico verso le modalità del “fare autovelox” a Casorate). Cosa significa nel rispetto delle regole? «Con appostamento mobile e segnaletica mobile. Perché il fine non è quello di fare cassa ma garantire sicurezza, fare da deterrente»

Altro capitolo, i controlli su revisioni e associazioni: «Faremo controlli con la Polizia Locale, con contestazione sul posto, subito oltre i varchi». E infine, il ripristino dei dissuasori sulle strade, i dossi per rallentare: «I dissuasori verranno riposizionati, ovviamente di tipo regolamentare: li abbiamo eliminati perché non erano a norma, possono diventare deterrente, almeno in via 25 aprile».