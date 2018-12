Coelsanus, è sfida alla capolista. La Cimberio prova a sbloccarsi

SERIE A2 MASCHILE

C’è la Tortona grandi firme sul cammino difficile dell’Axpo Legnano: la squadra di coach Mazzetti ospita una Bertram partita con l’intento di puntare alla zona promozione e invece invischiata come i biancorossi nelle parti basse del Girone Ovest.

Il potenziale a disposizione di coach Remondino resta elevato con numerosi uomini capaci di lasciare il segno anche in Serie A come il play Knowles (che però è stato messo fuori squadra dalla società), l’ala Ndoja o la guardia Blizzard per non parlare del tris di ex varesini formato da Lollo Gergati, Luca Garri e Gabriele Ganeto. Non ci sarà l’americano Tuoyo, fermo per problemi fisici. Gli Knights però, più che leggere i nomi degli avversari devono guardare la loro, deficitaria classifica: battere Tortona vorrebbe dire raggiungerla e mandare in ulteriore crisi i piemontesi. Axpo al completo, salvo ovviamente Benetti.

Dove e quando: domenica 16, ore 12 – PalaBorsani di Castellanza.

Classifica (dopo 11 giornate): V. Roma 16; Bergamo, Casale M., Rieti, Agrigento 14; L. Roma, Latina, Capo d’Orlando 12; Siena 11; Treviglio, Trapani, Biella 10; Scafati 8; Tortona 6; LEGNANO 4; Cassino 2.

SERIE B MASCHILE

Vero e proprio big match nel girone A di Serie B, quello in programma sabato sera al Campus. Di fronte in campo la quarta forza del girone, la Coelsanus Varese, e la capolista All Food Fiorentina. Duello intrigante anche sulle panchine dove il confronto è tra due bandiere del basket italiano del recente passato, Cecco Vescovi e Andrea Niccolai. La Robur dovrà purtroppo fare a meno di Jacopo Mercante, fermato da un infortunio muscolare, e di Caruso che tornerà a referto solo per onor di firma. Settimana ricca di acciacchi in casa gialloblu; ospiti che dovrebbero avere a disposizione il pivottone Gino Cuccarolo (222 cm) pur non al meglio.

Dove e quando: sabato 15, ore 20,30 – Centro Campus di Varese

Classifica (dopo 11 giornate): Fiorentina 20; Omegna, San Miniato 18; ROBUR VARESE, Piombino 14; Sangiorgese, Montecatini, Alba 12; Vigevano, Borgosesia, Pavia 10; Oleggio, Empoli, 8; Cecina, Siena 4; Domodossola 2.

SERIE A2 FEMMINILE

Appuntamento delicato e fuori casa per la SCS Varese, intenzionata a centrare la seconda vittoria del suo – sino a qui – difficile campionato. La squadra di Lilli Ferri è attesa sabato (ore 18) a Milano contro un Sanga che si trova a quota 8 in classifica ma che è in striscia positiva. Le biancorosse devono provare a fare il colpaccio in un match considerato un derby. Intanto buone notizie per Francesca Cassani, il cui intervento al ginocchio (ricostruzione del legamento crociato destro) effettuato dal professor Masotti è perfettamente riuscito. I tempi di recupero, purtroppo, restano lunghi.

Dove e quando: sabato 15, ore 18 – Palestra Giordani di Milano

Classifica (dopo 11 giornate): Costa Masnaga, Crema 20; Villafranca 18; Moncalieri, Castelnuovo Scrivia 16; Itas Bolzano, Udine, Vicenza 12; Marghera 10; San Martino di L., Carugate, Ponzano, Milano 8; Val Bruna Bolzano 4; VARESE, Albino 2.

SERIE A1 CARROZZINA

Ha assolutamente bisogno di vincere la Cimberio “seduta” di coach Fabio Bottini che affronta l’altra squadra ancora a quota zero della Serie A1, il Montello Bergamo. Un vero spareggio per lasciare l’ultimo posto, anche se l’introduzione dei playout salvezza (da quest’anno) rimanda la lotta per la retrocessione alla seconda fase del campionato. Varese dovrà registrare la difesa che settimana scorsa ha concesso 73 punti a Sassari, squadra che in media ne segnava appena 49. Nelle ultime stagioni la Cimberio è sempre stata superiore agli orobici, ma questo trend andrà assolutamente confermato anche questa volta.

Dove e quando: sabato 15, ore 18 – Centro sport. “Italcementi”, Bergamo