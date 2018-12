Domenicali: « Questa Coppa ci ripaga di tante fatiche». Benecchi: «Le risorse per andare avanti ci sono»

C’è grande euforia in casa Varese per la vittoria della Coppa Italia Lombardia. Al termine della gara contro la CasateseRogoredo ci sono tante parole positive. Mister Manuele Domenicali è contento di questa giornata: «Sono molto soddisfatto perché non l’avevo mia vinta. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, sotto tutti i punti di vista e vanno fatti loro i complimenti per questo successo. Loro sono partiti molto forte, ci hanno complicato la vitta all’inizio e passare in vantaggio, ma siamo stati bravi a ribaltare la situazione a nostro vantaggio crescendo e prendendo in mano in gioco. Peccato averla rimessa in discussione con il 2-2 con uno svarione del nostro portiere quando eravamo in controllo, però lì non ci siamo persi d’animo nonostante la stanchezza. Alla fine siamo stati premiati con un altro gol di Lercara».

«Parlando di Lercara – continua l’allenatore -, posso solo dire che è un ragazzo d’oro, parla poco ma lavora tantissimo. Era abbastanza sfiduciato all’inizio ma è venuto fuori alla grande. Ha grandi potenzialità tattiche, tecniche e anche fisiche. Ciò detto, anche tutto il resto della squadra ha fatto una grande partita. Noi lavoriamo molto sul campo, quando i ragazzi vanno in campo sanno cosa devono fare. E’ un gruppo unito e coeso, con voglia di fare e di ottenere i risultati senza mollare mai. Abbiamo preparato la partita ieri sera alle 18 alla lavagna negli spogliatoi dello stadio».

«Una delle sorprese più belle – svela Domenicali – è stato ritrovarmi qui con tanti giovani bravi e capaci, che hanno tanta voglia e che migliorano con tanto lavoro. Per giocare a calcio ci vuole personalità e questi ragazzi hanno dimostrato di averla. Nessuna squadra finisce partite con 8-9 under in campo; vuole dire che abbiamo materiale in campo».

«Ci sono state settimane difficili – conclude il mister biancorosso – , ieri la società nella persona del presidente Benecchi ha messo a posto tante cose, quelle che è riuscito a fare perché ce ne sarebbero tante altre. Stiamo lavorando con grande serietà e professionalità con grande attaccamento alla maglia, dimostrandolo a più riprese. Questa Coppa Italia ci ripaga delle fatiche. Questo ci consente di proseguire ed eventualmente andare a vincere quella nazionale, che è un nostro obiettivo. In campionato abbiamo 27 punti, sarebbero 29 senza la penalità, ma ci crediamo, il campionato è lungo».

Il grande protagonista di giornata è stato Lorenzo Lercara: «Sono contentissimo, era il nostro obiettivo e ci siamo arrivati grazie al gruppo. Il mister dal primo giorno ha imposto il suo modulo che a me piace tantissimo. Bisogna ancora cresce, molte cose ancora non vanno bene, bisogna sempre migliorare».

Luca Gestra è stato il metronomo biancorosso in campo : «Da quando è tornato Lercara ho più spazio, ci completiamo bene anche con gli altri compagni di squadra. Oggi nei primi minuti non abbiamo tenuto bene le misure, non ci facevano giocare, ma con il passare dei minuti abbiamo preso più campo riuscendo a giocare meglio. E’ stata una gara di carattere, non è stato facile, ma siamo stati bravi. Il gruppo fa tanto, se remiamo tutti assieme facciamo meno fatica».

Matteo Simonetto a 22 anni è già una colonna del Varese Calcio: «Io e Lercara siamo qua da qualche anno e vedere che la gente crede ancora in noi e nella società. Sono contentissimo anche per Lerca, ero convinto dovesse deciderla uno di Varese. Siamo contentissimi per questa vittoria».

Ultimo a prendere la parola tra i calciatori è stato capitano Idrissa Camara: «Mi piace parlare in campo. Hanno detto tutto i miei compagni, ringrazio i tifosi presenti e quelli che non c’erano, che speriamo torneranno a starci vicino».

La chiosa è a più voci: «Ci dedichiamo questa vittoria. Pensiamo per una volta a noi e alle nostre famiglie che ci hanno supportato».

Al presidente Claudio Benecchi toccano le ultime dichiarazioni: «Sono un tifoso del Varese e ho visto la partita in mezzo agli altri tifosi del Varese. Per dare coerenza alle parole bisogna fare i fatti. Penso che il passaggio fatto ieri con i ragazzi sia un segnale evidente. Speriamo che questa sia la prima vittoria di tante. Sui ragazzi non posso dire nulla: hanno dimostrato di essere legati tra di loro e felici di giocare a Varese. Questo fa molto onore a tutto il gruppo».

«La situazione ereditata dalle passate stagioni è difficile – prosegue Benecchi -. Prendiamo l’esempio della partita di oggi: siamo andati sotto ma siamo stati bravi a ribaltarlo . Ci sono risorse, ci sono dialoghi che stiamo completando e che sono vicini alla soluzione. Siamo in dirittura d’arrivo per quanto riguarda l’assetto societario. Abbiamo diverse soluzioni, stiamo parlando con diversi gruppi importanti ed interessati. La soluzione sarà rivolta al futuro e a favore del Varese Calcio. Berni è un punto interrogativo. Il progetto presentato per lo stadio è interessante, ma deve essere supportato da investimenti di un certo genere. Per ora dare coerenza e copertura agli ammanchi con dipendenti e fornitori è il primo pensiero. Con il Comune stiamo comunicando, ma aspetta la concretezza dell’interlocutore».