Droga in casa e in negozio: arrestati due saronnesi

Droga a casa, in un box e in negozio: così si sono messi nei guai un 21enne ed un 47enne saronnesi arrestati ieri mattina al termine di un’operazione dai carabinieri della compagnia di Saronno guidata dal capitano Pietro Laghezza.

Oggi all’alba i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno eseguito una serie di perquisizioni in alcuni appartamenti della città degli amaretti, che hanno portato all’arresto di due saronnesi e al sequestro di 9 chilogrammi di marijuana oltre ad una pistola, con relativo munizionamento, detenuta in maniera irregolare.

L’operazione non è passata inosservata: venti i militari impiegati in abiti borghesi e in uniforme per perquisire due appartamenti, sei locali e un negozio. I militari hanno circondato l’edificio e i due occupanti, entrambi italiani un 47enne ed un 21enne, all’interno hanno finto di non essere in casa. Sono stati sorpresi quando si affacciati dalla finestra posta sul retro. Aperto il portone, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione rinvenendo in pochi minuti alcuni scatoloni accatastati in una stanza e nascosti dietro una paratia. All’interno c’erano numerosi sacchetti in plastica contenenti marijuana. L’appartamento è stato letteralmente passato al setaccio. Alla fine sono stati posti sotto sequestro di 8 chilogrammi e mezzo di marijuana da quella essicata a quella frantumata.

Perquisiti anche box di proprietà del 47enne. In particolare, in uno dei locali, tra gli scaffali è spuntata una pistola calibro 9, perfettamente funzionante, con il relativo munizionamento, pronta all’uso. La pistola, irregolarmente detenuta, è stata sequestrata, come anche le cartucce.

I due saronnesi gestiscono un’attività commerciale nel centro storico di Saronno che alla loro stessa presenza è stata perquisita. E’ stata rinvenuta una confezione contenente mezzo chilo di marijuana dello stesso tipo di quella rinvenuta in casa.