Le uscite al cinema dal 13 dicembre

Un piccolo favore è un thriller ad alta tensione, in uscita nei cinema italiani il 13

dicembre. Tutto inizia con un’innocente richiesta: Emily prega la nuova amica Stephanie di ritirare suo figlio a scuola. Il problema è che poco dopo Emily scompare nel nulla. Stephanie, turbata profondamente dall’accaduto, decide di indagare personalmente: scoprirà un labirinto di segreti e misteri, dove niente è come appare…

Riccardo Scamarcio è il protagonista de Il testimone invisibile, nelle sale da

giovedì 13 dicembre. Adriano Costa è un imprenditore di successo: alla guida della sua berlina sportiva attraversa le strade di Milano, accompagnato a seconda delle occasioni dalla sua famiglia perfetta oppure da un’amante stupenda. Accusato di aver ucciso quest’ultima, Adriano si affida alla celebre penalista Virginia Ferrara, che ha l’assoluta necessità di conoscere nei dettagli tutta la verità di una storia dai contorni poco chiari e decisamente complicata.

Maggie Gyllenhaal veste i panni di una maestra d’asilo coraggiosa in Lontano da qui, al cinema dal 13 dicembre. Lisa Spinelli ama la poesia ed è in grado di riconoscere le persone di talento. Proprio per questo rimane colpita da Jimmy, un bambino che cade in una sorta di stato di trance durante il quale declama versi complessi. Lisa si impegna ben oltre il suo dovere professionale per tutelare il piccolo e spronarlo ad esprimere la sua creatività.