Rapina un uomo al bancomat ma viene subito arrestato dalla Polizia

“Preleva anche per me”. È Questa la frase che un cinquantenne di Busto Arsizio si è sentito dire da un uomo col volto coperto da uno scaldacollo nella tarda serata di ieri, martedì. Attorno alle 23,30, infatti, la vittima stava prelevando dei soldi al bancomat dell’ufficio postale di via Ferrer quando il rapinatore gli si è avvicinato chiedendo di prelevare anche per lui.

L’uomo ha cercato di allontanarsi, senza dare seguito alla richiesta del malvivente che però non si è arreso e ha estratto un coltello, costringendolo a tornare sui suoi passi e prelevare 100 euro che poi gli ha effettivamente consegnato. Subito un passante che ha assistito alla scena ha chiamato il numero unico di emergenza 112 denunciando l’accaduto e chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Una volante della Polizia ha raggiunto il malvivente in poco tempo e lo ha sorpreso con lo scaldacollo, due coltelli e i soldi appena sottratti alla vittima. L’autore della rapina, un 58enne di Solbiate Olona con diversi precedenti, è stato arrestato per rapina aggravata e accompagnato in carcere.