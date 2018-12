Scuola materna di Germignaga

Via Mameli 2, Germignaga

Numero di telefono: 0332 532440

Indirizzo email: materna.germignaga@alice.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7,30 – 18,00

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La Scuola Materna di Germignaga fonda i propri ideali e valori nella concezione cristiana del mondo e dell’uomo e progetta la sua azione educativa “avendo a cuore” il potenziale di ciascun bambino e del suo contesto familiare partendo dalla consapevolezza che il bambino e la sua famiglia sono le prime risorse attive dello sviluppo e dell’educazione. L’identità della scuola si è consolidata intorno ad alcune idee guida che costituiscono i presupposti del quotidiano lavoro educativo delle insegnanti e i parametri di riferimento del progetto educativo. Tali idee guida si possono sintetizzare nella pedagogia della relazione, è infatti solo nell’incontro con l’altro che può generarsi la crescita personale; nella valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, perché giocare è condizione di apprendimento e scoperta; nelle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura.

La scuola è formata da quattro sezioni eterogenee con bambini dai 3 ai 6 anni; durante l’anno scolastico si realizzano progetti specifici, adeguati alle diverse età e esigenze, costituendo gruppi di bambini omogenei per età. Tra i progetti che la scuola propone ci sono il corso di nuoto, il laboratorio senso-motorio, il progetto di orto-giardino e lo screening logopedico. Alla Scuola materna di Germignaga non mancano durante tutto l’anno le passeggiate nel territorio … lago, Bosco delle Fate, frutteto e vie del paese.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Le rette di frequenza vengono stabilite ogni anno dal Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Per maggiori informazioni si prega di telefonare in segreteria (orari d’apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12).