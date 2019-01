Approvato l’ultimo bilancio dell’era Bianchi: “Mi ricandido ma non sarò in Giunta”

Con l’approvazione dell’ultimo bilancio in Consiglio comunale si è conclusa simbolicamente anche l’era di Matteo Bianchi alla guida dell’Amministrazione morazzonese

Durante la seduta è stato riassunto un programma decennale di mandato: all’ordine del giorno c’era il bilancio di previsione 2019 in cui il gruppo di maggioranza Lega-Il Paese che Vorrei ha illustrato gli obiettivi di fine mandato ed il percorso sin qui fatto.

Una seduta che si è conclusa anche con l’annuncio del gruppo di maggioranza che ha spiegato di volersi ricandidare alle prossime elezioni amministrative di maggio.

«Il gruppo – ha spiegato Bianchi – si presenterà a maggio con un candidato Sindaco condiviso e rappresentativo, che possa impegnarsi ed adoperarsi per il bene della collettività nel solco tracciato in questi dieci anni, così da poter continuare a realizzare il programma a servizio dei morazzonesi. Io – ha proseguito – mi candiderò in lista per un seggio in consiglio comunale non facendo assolutamente mancare il mio apporto per il paese, come ho sempre fatto. Tuttavia non ambisco a nessun posto in Giunta perché è giusto che ora ci siano ragazzi nuovi a crescere per il futuro dell’Amministrazione della nostra comunità”.

Il vicesindaco Maurizio Mazzucchelli ha ripercorso alcune delle tappe di questi dieci anni ricordando gli interventi principali: «la riqualificazione del cimitero, l’investimento al Campo Sportivo, i marciapiedi e rotonda al Caramamma, le fognature in via 26 agosto, l’accordo di programma per il rilancio del centro storico con Casa Macchi ed il FAI e molto altro ancora».

Ora il paese si avvia alla campagna elettorale che tra pochissimi mesi entrerà nel vivo.