Corno guida la Caronnese, Seregno battuto

Bella e importante vittoria per la Caronnese, che sul campo di casa del “Comunale” si affida al proprio capitano per superare il Seregno. Nel 2-0 finale i gol portano entrambi la firma di capitan Federico Corno, ritornato sui soliti livelli altissimi dopo qualche guaio fisico.

La doppietta di Corno arriva tutta nella ripresa. La prima rete al 5′ su calcio di rigore concesso per un fallo su Pittarello, mentre al 33′ di testa su assist di Roveda.

La prima vittoria del 2019 permette alla Caronnese di accorciare sul Rezzato terzo in classifica, fermato sull’1-1 dalla Virtus Bergamo, e agganciare al quarto posto la Pro Sesto, sconfitto 1-0 a Scanzorosciate.

Proseguono la lotta per il primo posto Mantova e Como. Come da copione, le due corazzate non sbagliano. Il Mantova passa 3-1 in casa dell’Olginatese, il Como invece espugna 3-0 Ciserano; virgiliani che mantengono 2 punti di vantaggio sui lariani, mentre tutte le altre sono staccate: sono 10 i punti di distacco tra il Como secondo e il Rezzato terzo.