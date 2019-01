“Giulietta” ha trovato il suo pompiere

C’è da dire che quando vuole qualcosa, se la va a prendere. La ragazza che al falò di Sant’Antonio a Varese era rimasta “folgorata” dal sorriso di un vigile del fuoco in servizio in piazza della Motta, ha trovato il suo Romeo. Ha mobilitato noi di Varesenews, i social, le amiche e alla fine il pompiere dal sorriso ammaliante si è fatto avanti (ed è single). Qualche messaggio, uno scambio di foto ed ecco fatto.

La giovane, che vuole restare anonima, oggi, a nemmeno 48 ore dalla sua richiesta, ci ha scritto per ringraziarci e raccontare come è finita la sua “ricerca”. Per sapere invece come andrà a finire la storia, e soprattutto se una storia ci sarà, bisognerà attendere.

————

Buongiorno cara redazione rieccomi qui. Torno a scrivere prima di tutto per ringraziare tutti voi che avete prestato attenzione al mio annuncio, che avete sperato insieme a me e che vi siete mobilitati per aiutarmi. Ebbene la ricerca non è stata vana: il pompiere tanto cercato è stato trovato, anche se non tramite i social!

Non pensavo, ma la mia tenacia è stata premiata.

Volevo rendere partecipi tutti coloro che erano curiosi di sapere l’esito di questa “vicenda amorosa”. Ora non resta che aspettare: se sono rose fioriranno!

Ringrazio ancora una volta tutti e nella vita…buttatevi sempre!