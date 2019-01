Sale, lame e uomini: Busto si prepara per la neve

La neve sta arrivando e Busto Arsizio non si farà prendere alla sprovvista. Si stanno infatti scaldando i motori del piano anti-neve di Agesp che diventerà operativo la notte tra martedì 29 e mercoledì 30 gennaio. Il meteo prevede infatti l’arrivo di una perturbazione che a cavallo di mezzanotte inizierà a portare fiocchi bianchi sulla città.

Prima che questo accada dai depositi inizieranno ad uscire i primi mezzi spargisale e sabbia. Sono una decina quelli pronti a girare per la città già dalla serata di martedì. I mezzi passeranno prima sui punti più delicati della città -viali, rotonde, sovrappassi- e poi si dedicheranno anche alle strade secondarie. In tutto questa notte lavoreranno 15 persone a cui se ne aggiungeranno altre 20 domani mattina. Prima che la città si risvegli, infatti, diverse squadre saranno operative davanti a scuola, uffici pubblici e ospedale.

Nel frattempo la centrale operativa di Agesp rimarrà attiva per monitorare la situazione e nel caso in cui il manto dovesse raggiungere l’altezza minima saranno accesi gli spazzaneve. Sono 15 le lame preallertate per questa notte ma -secondo le previsioni- non dovrebbe essere necessario il loro intervento.

In ogni caso chi avesse segnalazioni di situazioni critiche può chiamare il numero dedicato al piano anti-neve di Agesp allo 0331.685018 o può mandare un fax allo 0331386061.