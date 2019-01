Vertenze pagate: il Varese evita penalizzazioni

Claudio Benecchi è stato di parola. In attesa che le trattative per l’eventuale cessione della società, il proprietario del Calcio Varese ha sistemato l’annosa e preoccupante situazione legata alle vertenze che obbligavano il club a versare una lunga serie di bonifici per evitare altre penalizzazioni in classifica oltre al -2 che già grava sul cammino dei biancorossi.

Dopo una prima, piccola operazione relativa al saldo dei rimborsi dovuti a Oscar Verderame e una più cospicua che riguardava altri tre ex tesserati (Arca, Palazzolo, Zazzi), la società biancorossa ha provveduto a pagare le ulteriori 13 vertenze in sospeso con – in ordine alfabetico – Balconi, Battistello, Bruzzone, Ferri, Fratus, Frigione, Ghidoni, Melesi, Monacizzo, Morao, Pedrabissi e Rudi. Un totale – fa notare un comunicato ufficiale del Varese, di oltre 141mila euro versati giusto in tempo per evitare di perdere punti in classifica. Martedì i soldi dovrebbero essere sui conti correnti, così da far partire le liberatorie necessarie a chiudere la questione.

Passi avanti incoraggianti, anche se i problemi, è chiaro, non sono terminati: le utenze dello stadio e di Varesello vanno ancora sbloccate (ma a quanto pare, il centro delle Bustecche è già stato indicato come campo di casa per i prossimi impegni delle giovanili: eccesso di zelo o prossima sistemazione della questione?), gli stipendi della squadra vanno portati in pari e anche sul fronte fornitori c’è da lavorare.

Infine – last but not least – ci sarebbe anche una squadra (ci limitiamo, qui, a parlare di quella senior) da sistemare: ieri a Vigevano Domenicali ha fatto la formazione con gli uomini rimasti in rosa, un numero sufficiente nell’emergenza – lo scorso anno Tresoldi a Voghera ne aveva 11 contati più i ragazzini… – ma che non può certo bastare per l’ordinaria amministrazione. Lo stesso tecnico ferrarese, pur con la consueta tranquillità, ha chiesto nel dopo gara alla società di pensare a qualche rinforzo, anche perché il prossimo turno sarà molto impegnativo contro la Varesina. E Simonetto sarà squalificato, togliendo così un’opzione all’allenatore.

Intanto tutta la famiglia biancorossa si sta stringendo attorno a Ermes Berton: il preparatore dei portieri che affianca Domenicali nel lavoro quotidiano ha perso ieri il papà. A Berton le condoglianze anche da parte del nostro giornale e della redazione sportiva, in particolare.