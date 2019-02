I bambini dicono, anche prima di imparare a parlare

“Lo sviluppo delle abilità comunicative nei primi anni di vita: il programma Baby Signs e i suoi benefici”: questi i temi dell’incontro informativo in programma per questo pomeriggio, lunedì 18 febbraio alle ore 16.30 alla scuola primaria Mazzini di via Como 15 (Istituto comprensivo Varese 1).

A condurre l’iniziativa, che sarà riproposta anche mercoledì 27 febbraio, in serata alla ore 20.30, sempre alla Mazzini, è Roberta Ascari, istruttrice certificata Baby Signs attiva a Varese.

La comunicazione è fondamentale, anche tra genitori e figli, anche prima che questi imparino usare le parole per esprimersi. Nasce da questa considerazione Baby Signs, il percorso messo a punto da due docenti universitarie californiane di Psicologia, Linda Acredolo e Susan Goodwyn, per “aiutare i bambini a parlare prima che sappiano farlo con le parole”, attraverso i segni.

Il programma è destinato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, non si sostituisce al dialogo verbale, “ma ha l’obiettivo di arricchire e sostenere la comunicazione in attesa dell’arrivo delle parole – spiega la Ascari – I segni diventano così delle opportunità, emozioni, esperienze di relazione con i genitori che possono comprendere meglio le esigenze dei loro piccoli nel periodo in cui imparano a parlare”.

L’incontro è rivolto a genitori, educatori e professionisti interessati.

Per info e prenotazioni roberta.ascari@babysignsitalia.com oppure 349 0728041.