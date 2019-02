DigitaLife a Fa’ la cosa giusta!

Giunta alla sua sedicesima edizione, Fa’ la cosa giusta! si svolgerà dall’8 al 10 marzo 2019, nei padiglioni 3 e 4 di Fiera Milanocity.

Nei tre giorni dell’evento, la Fiera sarà un luogo di incontro, scambio e condivisione: una piccola città nella città, con le “piazze” allestite per ospitare incontri, workshop, presentazioni, seminari.

DigitaLife, in quanto progetto di Varesenews, media partner dell’iniziativa, sarà presente con uno stand. Sarà possibile saperne di più sul film, avere informazioni sulle prossime date del tour e richiedere di poter organizzare una proiezione nella propria città.

Fino ad ora il film è stato proiettato in nove sale: siamo partiti da Milano il 16 gennaio per poi arrivare a Roma il 22 e a Varese il 23; il 25 gennaio siamo volati a Gallipoli dove DigitaLife è stato proiettato nell’ambito del festival FIGiLo; il 28 gennaio abbiamo risalito lo Stivale per fare tappa prima a Borgo San Lorenzo poi, il 29 gennaio, a Firenze e il 30 a Grosseto; il 31 gennaio abbiamo fatto tappa a Viterbo. Ultima fermata – ma solo per il momento – La Spezia, dove siamo approdati il 7 febbraio.

Tutte le proiezioni hanno riscosso un notevole successo. Non solo il pubblico ma anche la critica si è espressa positivamente.

Siamo entrati nei portali tradizionali del cinema, come Mymovies, FilmTv, Cinema Italiano, MoviePlayer, e sono stati scritti centinaia di articoli su DigitaLife.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Continua il tour di DigitaLife nelle sale italiane. Il 4 marzo doppio appuntamento: saremo al Cinemino di Milano e al Cinema-Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure, il 5 marzo faremo tappa ad Aosta mentre il 14 marzo torneremo a Milano per la Milano Digital Week.

Tutti gli aggiornamenti sulle tappe del tour sul sito www.digitalife.org e sui canali social di riferimento: Facebook, Instagram, Twitter.