 Insubri@nestesia, il convengo a Ville Ponti

E’ in programma per il 2 marzo al Centro Congressi di Ville Ponti l’evento ASST Laghi, dal titolo Insubri@nestesia per l’accreditamento ECM/CPD Regione Lombardia, dipartimento Anestesia e Rianimazione.

Al convegno parteciperanno Giulio Napoletano Responsabile S.S.D. Anestesia e Rianimazione Verbano, ASST Sette Laghi; Luisa Napolitano Responsabile U.O.S. Anestesia Pediatrica, UOC Anestesia e Terapia Intensiva Donna Bambino, Ospedale Maggiore, Policlinico Cà Granda, Milano; Lorena Pasini Responsabile coordinamento attivita’ sale, operatorie pediatriche – S.C. Anestesiologia e Rianimazione Caramelli – Policlinico Sant’Orsola- Malpighi Di Bologna; Rosa Lucia Pinciroli Responsabile S.S. Anestesia

Pediatrica, ASST Ovest Milano; Gianluca Russo Responsabile S.S. Terapia del Dolore, S.C. Anestesia e Medicina Perioopeatoria ASST Lodi; Alessandro Simonini Dirigente Medico U.O.C. Anestesia e Rianimazione Istituto Giannina Gaslini IRCCS – Genova; Massimiliano Sorbello Dirigente Medico Azienda

Ospedaliero Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele-Presidio Vittorio Emanuele, Catania; Vito Torrano Responsabile S.S. Anestesia e Medicina critica Codogno, S.C. Anestesia e Medicina periooperatoria ASST Lodi.

La partecipazione al convegno è gratuita. L’iscrizione on-line è obbligatoria e si effettua sul sito www.asst-settelaghi.it.