“L’avventura di Bandiera”, la foglia curiosa

È liberamente ispirato al racconto di Mario Lodi lo spettacolo “L’avventura di Bandiera”, in scena nel pomeriggio di domenica 10 febbraio alle ore 17 in sala Tracca (via Volta 26 ad Azzate).

La storia straordinaria di una foglia che voleva vedere “cosa c’è dopo, alla scoperta del mistero delle quattro stagioni, prende corpo e forma sul palco grazie all’adattamento teatrale e alla regia di Stefano Orlandi che interpreta il racconto assieme a Liliana Maffei e Arianna Talamona della Piccola Compagnia Instabile.

L’evento è organizzato in collaborazione con la ProLoco di Azzate.

Per info e prenotazioni contattare il numero 335 5420751.