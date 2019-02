Quartiere Aquilone: Lonardoni ascolta e accontenta i residenti

Senso unico in via Ungaretti e in via Petrarca, mentre quello di via Lorca è ancora in fase di studio.

Sono le principali novità che saranno introdotte in via sperimentale nel quartiere Aquilone. A fare un “riassunto” di quello che sarà realizzato dall’Amministrazione comunale è l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni che ha fatto una sintesi tra il progetto presentato dall’Amministrazione e le esigente dei residenti che hanno partecipato alla seduta della commissione urbanistica giovedì sera allo Sporting Club di via Lorca.

Cosa cambierà concretamente? Il primo tratto di via Ungaretti, venendo da via Piave, sarà a senso unico fino a via Lorca. Qui il primo contenzioso: l’Amministrazione vorrebbe un doppio senso ma i cittadini trovano più efficace un senso unico verso via Petrarca ossia opposto di quello esistente. Un modo per salvare dei parcheggi e lasciare spazio ai bilici di svoltare. Novità anche per via Petrarca. Sarà a senso unico verso via Piave: nel progetto dell’Amministrazione si vorrebbe un doppio senso dopo l’incrocio con via Lorca ma i saronnesi preferiscono un senso unico fino a via Piave.

La prima versione della nuova viabilità, presentata dal presidente della commissione Angelo Veronesi che ha comunque precisato di non poter rispondere alle esigenze di tutti i diversi soggetti e di aver studiano una sorta di compromesso, non è piaciuto ai presenti (una ventina di persone decisamente poche rispetto alla seduta precedente probabilmente a causa del maltempo e della presenza in contemporanea di diversi eventi). Per l’intera serata il dibattito è stato decisamente animato e qualcuno ha lasciato la sala anche sbattendo la porta. Tra le critiche mosse dai residenti l’assenza di dati precisi sulla situazione dei parcheggi a fronte dei cambiamenti di viabilità e la scelta di assecondare le esigenze di una delle realtà industriale del quartiere per il passaggio dei mezzi pesanti senza aver, anche in questo caso, dei dati precisi.