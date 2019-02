Quei “Dieci minuti” che cambiano una vita

Quel momento in cui ti trovi davanti a un bivio: sai che hai due possibilità e scegli quella da cui non potrai tornare indietro. Lo spettacolo di Valentina Maselli, attrice e regista, si concentra su quell’attimo che precede la scelta. “Dieci minuti” s’intitola lo spettacolo teatrale che andrà in scena il 7 marzo al Teatro Nuovo di Varese (inizio spettacolo ore 21. Per acquistare i biglietti clicca qui).

Lo spettacolo è inserito nella rassegna “Gocce” la cui direzione artistica è affidata ad Adriano Gallina, fondatore di Ragtime. Il testo dello spettacolo è firmato da Valentina Maselli, la regia è di Massimo Zatta, anima della compagnia Altre Tracce. La scenografia è di Federica Della Bona.

In scena, sul palco per un’ora, solo Valentina in un lungo monologo: «Ho cominciato a scrivere questo testo nel 2013 – spiega l’attrice – per rispondere ad una domanda che avevo in mente da tempo: “perché si resta”? Mi interessava cercare di capire come su di noi agisce quella fitta ragnatela di pensieri che ci imprigiona in un luogo o in uno stato che di fatto ci fa soffrire e ci danneggia.

Non ho trovato la risposta alla domanda, ma credo di essere riuscita a ricreare quelle dinamiche, quei meccanismi che ci portano a scegliere la via apparentemente più comoda.

Questi Dieci Minuti, più che un tempo, sono, quindi, uno spazio quasi salvifico, un non-luogo nel quale rifugiarsi, cercando nella sospensione dell’azione una via di scampo, ma dal quale si è comunque chiamati ad uscire, perché la realtà in ogni caso chiama e pretende una scelta.

A tutti è capitato di restare intrappolati in situazioni dalle quali non riuscivamo ad uscire; pur conoscendo la risposta giusta, non riuscivamo a metterla in pratica.

Lo stesso capita a questa donna: sono i dieci minuti che precedono il momento in cui si sposerà. Sa bene che sta facendo la scelta sbagliata, perché sbagliata è la relazione con un uomo che si capisce essere in qualche modo violento». Lo spettacolo, a differenza di quanto si possa pensare, non è dedicato alle donne: non sono solo loro a trovarsi in queste situazioni. La protagonista di “Dieci minuti” rappresenta tutti quelli che, almeno una volta nella vita, si sono trovati davanti a una sliding doors.

«Nonostante ci porti fino all’ultimo secondo a sperare nella sua emancipazione – conclude Valentina Maselli – , di fatto questa sposa rimane attorcigliata alla rete dei suoi stessi pensieri. Perché, e questa è l’unica risposta che ho trovato alla mia domanda, non importa quanto chiari siano i motivi per andarsene, l’unica cosa di cui si ha davvero bisogno per affrontare un cambiamento è essere pronti, averne la forza».

“Dieci minuti”

Compagnia “Altre Tracce”

Con Valentina Maselli

Regia di Massimo Zatta

Drammaturgia di Valentina Maselli

Scene di Federica Della Bona

Teatro Nuovo di Varese (inizio ore 21)

