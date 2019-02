Una settimana di festeggiamenti per il carnevale bosino di Varese

Il carnevale bosino 2019 di Varese si svolgerà con diversi eventi tra il 2 e il 9 marzo ma la grande sfilata di carri e maschere è prevista per sabato 9 marzo alle ore 14.30.

Ma andiamo con ordine: come vuole la tradizione sarà il re bosino ad aprire i festeggiamenti con un appuntamento fissato al sabato 2 marzo alle ore 15 quando dalla stazione FNM partirà il corteo con Re Bosino e le autorità (percorso: Stazione Nord – via Morosini – p.zza XX settembre via Vittorio Veneto – C.so Moro – P.zza monte Grappa – C.so Matteotti – Piazza Carducci – c.so matteotti – P.zza Monte Grappa – via Marcobi – Via Sacco).

Alle 15,30 /16.00 ai Giardini Estensi ci sarà il piccolo Coro Rosetum di Besozzo e Piccolo Coro Valcuvia da Azzio diretti da Margherita Gianola a palazzo Estense per la consegna delle chiavi della Città dal Sindaco al Re Bosino.

Ecco gli eventi in programma nella settimana del carnevale bosino:

GIOVEDI’ 7 MARZO

ore 14.00 centro diurno disabili Anaconda

ore 16.00 reparto pediatria Ospedale del Ponte con animazione della “Bottega delle Meraviglie”

VENERDI’ 8 MARZO

ore 14.00 presso Collegio De Filippi (via Brambilla,15 – raggiungibile con linea bus H)

Premiazione “Mascherina d’Oro Famiglia Bosina”

merenda offerta a tutti i bambini

con animazione della “Bottega della Meraviglie”

SABATO 9 MARZO

ore 14.30 sfilata carri allegorici

(percorso: via Sacco – via Marcobi – p.zza Monte Grappa – via Volta – via Manzoni – via Avegno – via Mazzini –

p.zza XX Settembre – via Vittorio Veneto – corso Moro – p.zza Monte Grappa – corso Matteotti – p.zza Carducci –

via Broggi – via Veratti – via Marcobi – p.zza Monte Grappa – via Volta – via Manzoni – P.zza Repubblica)

ore 16.30 P.zza Repubblica

discorso del Re Bosino e premiazioni Carri e Gruppi

Banchi gastronomici e distribuzione vin brulé e zucchero filato. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a sabato 16 marzo.