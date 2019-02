Un “dono” che non finisce a Natale

«Grazie a Varese e ai varesini per la loro attenzione e generosità. Il temporary shop è stato un successo, ma ha rappresentato solo un nuovo inizio: il nostro impegno è quello di proseguire sulla strada tracciata». Un mese dopo Natale il presidente di Nonsolopane Andrea Benzoni torna sull’iniziativa che ha visto protagonisti in corso Matteotti il Banco di solidarietà alimentare cittadino e la Fondazione Avsi.

La vendita delle marmellate del progetto “Dono” e dei presepi natalizi di Avsi ha permesso di raccogliere quasi 20.000 euro. «Non è soltanto il risultato economico che ci aiuta a continuare il nostro lavoro – ha proseguito Benzoni – ma il fatto che, come lo scorso anno, con gli amici di Avsi è stato possibile far vivere a quanti passavano dal negozio un’esperienza di condivisione e di bellezza».

L’esperienza non è però terminata con la fine delle festività: Nonsolopane ha già ripreso la sua attività quotidiana a sostegno delle persone indigenti del Varesotto, mentre la “Campagna tende” di Avsi, cominciata nel periodo di Avvento, proseguirà per tutto il 2019: «Continueremo a sostenere i progetti in Italia, Siria, Brasile, Kenya e Burundi – ha spiegato il responsabile varesino Alberto Reggiori – Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto fin qui e promettiamo di non fermarci: condividere il bisogno aiuta a condividere il senso della vita».

Per le marmellate del progetto “Dono“, invece, prosegue la possibilità di acquisto online attraverso il sito www.donononsolopane.org o la possibilità di aderire al progetto “Famiglie Solidali”.

«Per tutti coloro che vorranno vivere in prima persona l’esperienza del Banco – ha concluso Benzoni – rinnoviamo l’invito a venirci a trovare nella nostra sede di via Monte Santo. Qui la condivisione è realtà di tutti i giorni e le porte di Nonsolopane sono aperte a chiunque voglia darci una mano».