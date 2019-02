Velostazioni e rastrelliere: Varese fa spazio alle bici

Sono partiti i lavori per la Velostazione di interscambio alle Ferrovie Nord di Varese centro. Prevista nel bando della ciclabile che porta dalle stazioni al lago, la “stazione per le bici” è la prima delle due previste su quel bando: la seconda è alla stazione Nord di Casbeno e li i lavori cominceranno tra qualche giorno.

La velostazione della Stazione Nord, i cui lavori sono appena iniziati, avrà una capienza di 39 posti, mentre la velostazione alla fermata di Casbeno avrà una capienza di 32 posti: entro fine mese, o al massimo gli inizi di marzo, i lavori dovrebbero essere completati.

«Le rastrelliere saranno recintate e l’accesso disciplinato da una tessera, per evitare il rischio di furti – spiega l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – Ci sarà poi una terza velostazione, che arriverà con i fondi del progetto stazioni, e che è prevista davanti alla stazione FS».

Con questi lavori «Si conferma l’impegno su mobilità e ciclabilità del comune – continua l’assessore – Abbiamo innanzitutto eliminato i problemi di vergognoso abbandono che avevano gli spazi per le bici, e le vecchie infrastrutture sono stata sostituite con una nuova, che consente a chi vuole andare al lavoro in treno la possibilità di raggiungere la stazione in bici, con la sicurezza di ritrovarla, e in buono stato, al ritorno».

«Attraverso queste due velostazioni, ma anche attraverso il sistema di rastrelliere, si aiutano i ciclisti a muoversi in città, pensando in particolare ai ciclisti pendolari che vogliono utilizzare il treno per andare a Milano – sottolinea Civati – Con una infrastruttura totalmente sicura, diversamente dal passato, che li protegga dalla pioggia e dai furti».

RASTRELLIERE PER 80 BICICLETTE IN DIVERSI PUNTI DEL CENTRO

Quelli delle velostazioni non sono gli unici lavori in questi giorni realizzati per “facilitare la vita” alle bici: in questi giorni si stanno installando le rastrelliere per le bici in diversi punti del centro di Varese: in totale ci sono 80 nuovi posti per le due ruote in 8 punti diversi.

In particolare, una rastrelliera è stata posizionata in via XXV aprile angolo via Bertolone, per un totale di 16 posti; una in piazza XX Settembre zona Coin da 6 posti; una in piazza San Giuseppe da 8 posti: Una rastrelliera da 10 posti è stata posizionata in piazza Libertà, mentre in piazzale Trieste ne sono state posizionate due per 12 posti. Una rastrelliera è stata posizionata anche in via Marcobi angolo via Veratti. per un totale di 10 posti e una in piazza Monte Grappa angolo via Marconi per 12 posti totali. Infine, stanno posizionando le ultime 3 in via Sacco, da 7 posti, all’altezza della biblioteca.