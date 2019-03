Grantola, Adriano Boscardin si ricandida

«Sono fiero e orgoglioso del lavoro fatto in questi anni per la nostra Grantola. Proprio per questo, ho deciso di ricandidarmi a sindaco: per portare avanti i lavori già iniziati e per proporne di nuovi che possano migliorare sempre più la vita della nostra comunità e renderla soddisfatta del nostro operato, come lo sono io». Lo ha scritto oggi, venerdì, sul suo profilo facebook Adriano Boscardin, sindaco in carica di Grantola.

«Siamo vicini alle elezioni amministrative e penso a quello che sono stati questi 5 anni da sindaco del nostro Paese. Sono cambiate molto cose, anche a livello personale. È stata un’esperienza impegnativa, ma al tempo stesso gratificante, specialmente perché siamo riusciti a portare a termine obiettivi importanti per i cittadini.

I miei più sentiti ringraziamenti vanno al vice sindaco, agli assessori e ai consiglieri tutti, per l’impegno che hanno saputo devolvere alle nostre cause, in questo periodo passato insieme. Ora, in parte, il gruppo sarà rinnovato. Sono convinto, anche quest’anno, di aver trovato persone che abbiano lo stesso entusiasmo e una forte motivazione di fare il meglio per il nostro Paese, esattamente come chi li ha preceduti».

«Il 26 maggio, giorno delle votazioni, mi auguro di avervi ancora al mio fianco, con il vostro decisivo e sempre fondamentale sostegno – scrive Boscardin – . Vi chiedo di sentirvi parte di questo progetto, poiché la frase scritta sul nostro simbolo elettorale: “noi con voi, voi con noi”, è davvero il fondamento di ogni collaborazione efficace e fruttuosa. Sarei onorato se voleste nuovamente concedermi la vostra fiducia. Vi assicuro che il mio impegno sarà sempre lo stesso, ma in aggiunta, avrò un bagaglio esperienziale più solido e delle competenze tecniche maggiormente specifiche. Fa parte della mia persona volermi prendere cura del nostro Paese e cercare di fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per aiutare i cittadini. Mi sono sempre prodigato per Grantola e per le persone che vi abitano; questo è ciò che mi è sempre piaciuto fare, questo sono io».