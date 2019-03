«Nessuno tagli l’ippocastano del Pasquè»

Segnalazioni, messaggi: «Gira voce in paese che l’ippocastano del belvedere Pasquè, verrà tagliato».

Molti residenti di Brezzo di Bedero, affezionati a questo simbolo, sono preoccupati per il futuro della pianta, dell’altezza di circa tre metri.

Galleria fotografica L\'ippocastano al panorama pasquè 4 di 8

Il vice sindaco Roberto Sculati afferma che sulla pianta «è stato fatto uno studio da agronomi in cui si è stabilito che c’erano delle problematiche».

E sempre il vice sindaco conferma che della questione si è parlato anche in consiglio comunale «tuttavia – conclude Sculati – la questione è nelle mani del sindaco, cui spetterà decidere sul da farsi. Della questione si riparlerà la prossima settimana».

La pianta è posizionata in una sorta di balcone sul lago impossibile da non vedere e che attira molti visitatori per foto spettacolari: uno scatto con l’albero da una parte e il lago Maggiore da sfondo, ripreso in senso longitudinale per gran parte della sua estensione.

Pianta amata, tanto da essere contenuta anche in immagini d’epoca, inviate da diversi lettori alla redazione di Varesenews.