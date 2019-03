Quadri in viaggio a Bucarest. Guardando alla Brexit

“Una due giorni molto formativa, che mi ha dato occasione di conoscere molti giovani di diverse parti d’Italia e anche degli altri Paesi europei, con l’obiettivo finale di condividere le best practies sparse per l’Europa e anche tastare con mano il desiderio dei territori di una UE profondamente diversa da quella attuale”.

Così scrive Davide Quadri, coordinatore provinciale della Lega Giovani di Varese e Responsabile Esteri a livello federale del movimento giovanile, selezionato tra gli otto “giovani leader” under 40, provenienti dall’Italia, che hanno partecipato nel fine settimana appena passato a Bucarest all’ottavo summit delle regioni e città europee, sostenuto anche dall’Anci e che ha messo a confronto tanti amministratori diversi.

“Un evento che ha visto in tutto cento giovani amministratori provenienti da tutto il territorio dell’Unione Europea – spiega Quadri, che è anche Consigliere comunale a Brinzio – con l’obiettivo di pensare il futuro dell’Europa”. Da leghista, Quadri parla della necessità di andare verso “un’Europa autentica, fondata sulla realtà e sulle diversità dei Popoli che la compongono, lontana dall’attuale unione fredda e tecnocratica”.

In questo, uno dei punti di riferimento sono i sostenitori della Brexit: “Il tema della Brexit, del quale ho parlato anche direttamente con qualche Brexieeters e Conservatore inglese, deve essere un momento di riflessione per l’UE che, come ha ricordato il presidente rumeno Iohannis, è sentita lontana, grigia e burocratica. Un ringraziamento va ad Anci per aver dato a noi giovani amministratori questa opportunità” conclude Quadri.