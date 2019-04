Astuti, (Pd): «Positivo lo stanziamento per Monteviasco»

«È molto positivo che la Regione abbia deliberato lo stanziamento delle risorse per la funivia di Monteviasco che è un’infrastruttura importantissima per i cittadini, un servizio pubblico insostituibile. Forse si poteva fare prima, ma guardiamo il lato positivo: uno stanziamento necessario per il territorio è stato fatto».

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti in merito all’annuncio della giunta regionale dell’avvenuto stanziamento di 148mila euro per permettere di riattivare la funivia Ponte di Piero – Monteviasco.